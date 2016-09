ONE 03:25 bis 04:15 Abenteuerserie Auf Achse Fliegender Start D 1980 2016-10-02 16:05 Stereo 16:9 Live TV Merken Erstsendung: 16.12.1980 Mit schier übermenschlichem Einsatz hatten Meersdonk und Willers es geschafft, den Druckmaschinen-Transport für Teheran termingerecht auf die Fähre zu bringen. Umso härter der Schlag, als sie bei ihrer Rückkehr nach München die Firma Mittermann pleite finden. Der Ayatollah hat das Persiengeschäft ruiniert. Mit einem Mal müssen stolze Kilometerkönige als Wäschereifahrer und Kiestransporteure jobben... Beschissen - würde da nicht Willers mit etwas schrägen Methoden einen neuen Frachtauftrag für beide aufreißen: Bohrgeräte für Tahoua. Wohin? In eine Oase in Nigeria. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Franz Meersdonk) Rüdiger Kirschstein (Günther Willers) Monica Bleibtreu (Sylvia Mittermann) Rolf Castell (Mielo, Unternehmer) Originaltitel: Auf Achse Regie: Michael Lähn Drehbuch: Georg Feil Kamera: Joseph Vilsmaier Musik: Paul Vincent