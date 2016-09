ONE 06:45 bis 08:15 Komödie Immer Ärger mit Opa Charly D 2015 2016-09-28 12:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die alleinerziehende Enddreißigerin Jana hat die Nase voll: Als wäre ihr Job bei einer Fluggesellschaft nicht fordernd genug, hat sie privat ebenfalls gut zu tun: Schwiegervater Charly, ein überzeugter Öko-Aktivist, nimmt seine Enkelin Marie regelmäßig zu frechen Guerilla-Aktionen mit und gerät dabei immer wieder mit der Polizei in Konflikt. Schließlich platzt Jana der Kragen: Charly soll ausziehen. Im Internet stößt der Senior auf ein altes, zum Verkauf stehendes Landhaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Inka Friedrich (Jana Frank) Tobias Oertel (Thomas Lorenz) Ulrich Pleitgen (Charly Dittmann) Nadine Kösters (Marie Frank) Nadeshda Brennicke (Rita) Thomas Huber (Robert Frank) Anke Sevenich (Caroline Gutberlet) Originaltitel: Immer Ärger mit Opa Charly Regie: Marcus Ulbricht Drehbuch: Nicole Walter-Lingen Kamera: Tobias Platow Musik: Mario Lauer Altersempfehlung: ab 6

