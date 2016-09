RTL II 20:15 bis 21:15 Dokusoap Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen D 2015 16:9 HDTV Merken Bereits bei der Geburt ihres ersten Sohnes vor fünf Jahren lässt sich die heute 24-jährige Jasmin im Rahmen von "Teenie-Mütter" begleiten. Jetzt ist die junge Mutter wieder schwanger. Seit acht Monaten lebt sie mit ihrem Sohn Finn in England. Der Fünfjährige hat ADHS und bekommt seit Kurzem Medikamente. Jasmin hofft, dass Finn bald wieder ganz normal in die Schule gehen kann, damit sie sich nach der Geburt tagsüber voll auf das Baby konzentrieren kann. Heimweh nach Deutschland hat Jasmin nicht - doch ihre Freunde fehlen ihr, allen voran Finns Patentante Sarah. Bei den Freundinnen haben Überraschungen eine lange Tradition - ob sich Jasmin bald über ein Wiedersehen freuen kann? Nina (15) ist im siebten Monat schwanger. Der Kindsvater ist ihr 21-jähriger Freund Thomas. Als die beiden sich kennenlernen, besteht Ninas Alltag aus Partys, sie schwänzt häufig die Schule und lässt sich tagelang nicht zu Hause blicken. Doch mit der Beziehung zu Thomas wird alles anders. Nina nimmt Abstand von falschen Freunden - und wird schwanger. Sie sieht das gemeinsame Baby als große Chance auf ein neues Leben mit Thomas. Die beiden möchten am liebsten eine Eigentumswohnung kaufen. Doch schnell stellt sich heraus, dass sich dieser Plan gar nicht so einfach umsetzen lässt: Die Finanzierung erweist sich als schwierig und weder Ninas Mutter noch das Jugendamt befürworten den Auszug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen

