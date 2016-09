RTL II 15:55 bis 16:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Autoklau / Aal Willi vs. Yizi Ni D 2012 2016-09-29 05:10 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein Leasingunternehmer weiß sich keinen Rat mehr und wendet sich an die Detektei Stahl. Einige seiner Kunden kommen den Ratenzahlungen ihrer geleasten PKWs nicht mehr nach. Selbst auf die schriftliche Kündigung reagieren die Schuldner nicht. Michael Falkenberg und Sascha Noveski sollen die "Flüchtigen" finden und die PKWs zurückführen. Während ihrer Ermittlungen machen die beiden eine schreckliche Entdeckung: Es geht um Leben und Tod. Ein Fischhändler fürchtet um seine Existenz. Der 47-Jährige verdächtigt einen Konkurrenten, seinen Fisch vergiftet und damit seinem Ruf geschädigt zu haben. Carsten Stahl und sein Team sollen dem 35-Jährigen das Handwerk legen. Im Laufe ihrer Observation erleben Miriam und Stefan Wolloscheck den hitzigen Kleinkrieg der verfeindeten Händler hautnah mit. Steckt wirklich der aufbrausende Konkurrent hinter den stetigen Sabotageakten oder wer fischt hier in fremden Gewässern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz