RTL II 08:50 bis 10:50 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Laura (24) und Melissa (20) die Familien D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Statt auf Partys zu gehen, kümmert sich die 20-jährige Melissa lieber um ihre drei Kinder und ihren Mann Daniel (21). Melissa und Daniel lernten sich auf der Hauswirtschaftsschule kennen und lieben. Dass seine zukünftige Ehefrau damals bereits zwei kleine Kinder - Jannick (6) und Jana (1) - mit in die Beziehung brachte, war nie ein Problem für ihn, im Gegenteil. Im Januar 2010 schenkte Melissa ihm Wunschkind Leon Cole (4 Monate). Melissa weiß genau, was sie von ihren Sprösslingen erwartet. Mit einer Mischung aus Konsequenz und liebevoller Unterstützung führt sie ihre Kleinen ins Leben. Feste Strukturen im Alltag, aufmerksame Beschäftigung mit den Kindern und ein aktives Familienleben runden das Bild einer durchdachten Erziehung ab. Damit noch nicht genug: Haushalt, Kochen, gesunde Ernährung? Alles kein Problem für diese junge Familie. Die 24-jährige Laura hatte schon immer klare Vorstellungen von ihrem Leben. Jetzt ist die gelernte Friseurin Chefin eines Salons mit eigenen Angestellten. Die fleißige Ader hat sie von ihren italienischen Eltern geerbt, die eine Pizzeria führen. Alle drei sind echte Frohnaturen und Laura weiß ihre knappe Freizeit zu genießen. Mit ihren Freunden rockt sie gerne durch die Nacht. Erst wenn der Morgen graut, wird vielleicht geschlafen, vielleicht auch wieder gearbeitet. Hauptsache kein Stillstand. Dafür ist das Leben zu kurz. Jetzt tauschen die partylustige Friseurin Laura und die familienorientierte, dreifache Mutter Melissa für einige Tage die Familien. Wie wird es der Vollblut-Mami bei Lauras italienischen Eltern gefallen? Kann sie in Lauras Friseursalon punkten? Und was erlebt Laura in Melissas Familie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 268 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:15

Seit 124 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 68 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 58 Min.