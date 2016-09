RTL II 07:50 bis 08:50 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Kleine Überraschung / Mit freundlichen Grüßen D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Stefan Wolloscheck und seine Auszubildende Lisa Kerwitz bekommen einen neuen Auftrag: Sie sollen den Partner einer jungen Frau observieren. Die 24-Jährige hat eine Waffe bei ihm gefunden und glaubt, dass er in Schwierigkeiten steckt. Die beiden Detektive beschatten den 28-Jährigen und finden schnell heraus, dass sein komplettes Leben eine einzige Lüge ist. Wer ist die hübsche Unbekannte, die nicht von seiner Seite weicht? Die Detektive verfolgen den jungen Mann bis zu einem Club und erleben dort eine ungeheuerliche Überraschung. Zickenterror im Hausflur! Die 22-jährige Auftraggeberin der Privatdetektive wird tyrannisiert: Dinge wurden zerstört, ihre Post wird geklaut und sie wird mit ekelerregenden Aktionen belästigt. Die junge Frau will endlich beweisen, dass ihre 24-jährige Nachbarin dahintersteckt. Als Motiv vermutet sie Eifersucht, denn beide Frauen haben es auf denselben Mann abgesehen. Die Detektive Nina Sassen und Cem Arslan sollen die Zielperson überführen. Aber wer steckt wirklich hinter den Anschlägen auf die attraktive junge Frau? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

