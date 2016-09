RTS Un 09:20 bis 10:00 Sonstiges Nashville Les lendemains ne chantent pas USA 2013 Untertitel Merken Juliette est l'artiste principale du premier Music City Festival de Teddy, mais l'accès de fureur des fans et de la presse au sujet des Wentworths la met dans un situation difficile et gâche l'événement. Elle demande à Glenn de trouver qui a vendu la mèche aux tabloïds pour tout lui mettre sur le dos et que tout revienne à la normal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Chris Carmack (Will Lexington) Eric Close (Teddy Conrad) Charles Esten (Deacon Claybourne) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Originaltitel: Nashville Regie: Patrick R. Norris Drehbuch: Meredith Lavender, Marcie Ulin, Callie Khouri Musik: W.G. Snuffy Walden

