Pro7 MAXX 03:50 bis 04:30 SciFi-Serie EUReKA - Die geheime Stadt Unwiderstehlich USA 2007 16:9 Dolby Digital HDTV Sämtliche Klimaanlagen Eurekas funktionieren plötzlich nicht mehr. Es wird immer wärmer, und Dr. Stone, der dafür zuständig ist, ist plötzlich verschwunden. Henry versucht, in den kilometerlangen unterirdischen Tunneln eine Lösung des Problems zu finden - erfolglos. Als Carter ihn in den Tunneln aufsucht, weil an der Oberfläche durch das Vollrecycling sämtlicher Abfälle Eurekas Methan ensteht und sämtliche Toiletten explodieren lässt, infiziert er sich mit einem Pilz ... Schauspieler: Colin Ferguson (Marshal Jack Carter) Salli Richardson-Whitfield (Agent Allison Blake) Joe Morton (Henry Deacon) Jordan Hinson (Zoe Carter) Ed Quinn (Nathan Stark) Erica Cerra (Deputy Jo Lupo) Neil Grayston (Douglas Fargo) Originaltitel: Eureka Regie: Michael Robison Drehbuch: Andrew Cosby, Jaime Paglia, Bruce Miller Kamera: Rick Maguire Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12