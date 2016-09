Pro7 MAXX 20:15 bis 21:10 SciFi-Serie Stargate Atlantis Geflüster CDN, USA 2008 2016-09-28 03:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sheppard untersucht mit Dr. Beckett ein weiteres verstecktes Labor von Michael. Vor Ort finden sie Kapseln mit seltsamen Mischwesen. Beim Öffnen einer solchen Kapsel entkommen diese und begeben sich auf Menschenjagd. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Nicole de Boer (Dr. Alison Porter) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: William Waring Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

