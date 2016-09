Pro7 MAXX 19:45 bis 20:15 Trickserie Family Guy Oh wie schön ist Florida USA 2011 2016-09-29 14:30 16:9 HDTV Merken Stewie soll den Tag mit seinen Großeltern verbringen, doch schon kurz nachdem er mit ihnen im Auto losgefahren ist, schläft sein Opa Carter am Steuer ein und baut einen Unfall. Seine Frau Barbara bittet ihn, endlich in Rente zu gehen, da er für einen Mann seines Alters deutlich zu viel arbeite. Carter ist dagegen, doch als ihm Peter die Vorzüge der Rente erklärt, ändert er seine Meinung und setzt sich in Florida zur Ruhe - mit fatalen Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guy Regie: John Holmquist, Peter Shin Drehbuch: Dave Ihlenfeld, David Wright Altersempfehlung: ab 6