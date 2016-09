Pro7 MAXX 17:30 bis 18:20 SciFi-Serie Battlestar Galactica Die Farm USA, GB 2005 2016-09-29 11:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kara wird bei einem Cylonen-Angriff schwer verletzt und erwacht in einem Krankenhaus auf Caprica. Doch bald dämmert ihr, dass sie nicht zur Genesung in diesem Krankenhaus untergebracht ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward James Olmos (Commander William Adama) Mary McDonnell (Präsidentin Laura Roslin) Jamie Bamber (Captain Lee "Apollo" Adama) James Callis (Dr. Gaius Baltar) Tricia Helfer (Nummer Sechs) Katee Sackhoff (Lieutenant Kara "Starbuck" Thrace) Grace Park (Lieutenant Sharon "Boomer" Valerii) Originaltitel: Battlestar Galactica Regie: Rod Hardy Drehbuch: Carla Robinson Kamera: Stephen McNutt Musik: Bear McCreary