Pro7 MAXX 13:35 bis 14:05 Trickserie One Piece Zurück ins feudale Zeitalter. Boss Ruffy ist zurück! J 2009 Merken Die Strohhut-Bande ist in der Hauptstadt Groß Jipang und will sich die Chance nicht entgehen lassen, am großen Sänften-Rennen teilzunehmen. Für den Gewinner geht es um einen Wunsch vor dem magischen Schatz im heiligen Schrein! Doch als die Thriller Company auftaucht, wird der Wettbewerb mit unfairen Mitteln geführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:15

Seit 367 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 13:00 bis 14:30

Seit 61 Min. Alpabfahrt Urnäsch

Dokumentation

3sat 13:15 bis 16:30

Seit 46 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 21 Min.