Pro7 MAXX 09:50 bis 10:40 Dokumentation Planet Erde Waldwelten GB 2006 16:9 Die Taiga ist ein stiller Meister des Understatements. Dabei stehen hier ein Drittel aller Bäume der Erde. Im kurzen Sommer produzieren sie so viel Sauerstoff, dass sich die Atmosphäre dadurch verändert. Einige Bäume werden über 100 Meter groß, andere sind mehr als 4.000 Jahre alt und waren damit schon da, als die Pyramiden noch nicht standen. "Planet Erde" gibt ihnen die Bühne, die sie verdienen - und vergisst dabei nicht die Tiere, die in den Wäldern leben. Schauspieler: David Attenborough (Himself - Narrator) Sigourney Weaver (Narrator - US Version) Doug Allen (Himself) Originaltitel: Planeta Tierra Regie: Alastair Fothergill Drehbuch: Gary Parker Musik: George Fenton, Sam Watts