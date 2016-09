SAT.1 Gold 02:05 bis 02:45 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Der große Fischzug USA 1974 Merken Ein Gelegenheitsdieb tötet bei einem Überfall versehentlich eine Geisel. Dem Tatort kann er zwar entkommen, doch nun wird er deswegen von einer Hehlerbande erpresst, bei einem großen Raub mitzumachen. Zufällig erfährt Kojak von dem geplanten Verbrechen und will es unter allen Umständen verhindern. Aber noch weiß er nicht, wo und wann die Sache stattfinden soll - und wer dahinter steckt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Dan Frazer (Frank McNeil) Kevin James Dobson (Lt. Bobby Crocker) John Ritter (Kenny) Ruth McDevitt (Mrs. Farinkrug) Fred Sadoff (Van Heusen) Kevin Dobson (Det. Bobby Crocker) Originaltitel: Kojak Regie: Charles S. Dubin Drehbuch: Abby Mann, Robert M. Young, Selwyn Raab Kamera: Gerald Perry Finnerman Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12