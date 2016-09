SAT.1 Gold 23:40 bis 00:25 Dokumentation Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin Dangerous Games USA 2006 16:9 Merken Der zwölfjährige David Cody Hudson wird tot in seinem Kinderzimmer gefunden. Um seinen Hals liegt ein Karategürtel. Die Polizei vermutet, dass sich der Junge am Deckenventilator erhängt hat, doch die Familie will das nicht glauben. Dr. G muss die Wahrheit herausfinden. Außerdem gilt es, den plötzlichen Tod eines russischen Wissenschaftlers zügig aufzuklären. Daran hat sowohl die russische Botschaft als auch das FBI größtes Interesse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Jan Garavaglia Originaltitel: Dr. G: Medical Examiner Altersempfehlung: ab 12