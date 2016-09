SAT.1 Gold 20:15 bis 21:05 Magazin Lenßen klärt auf Glück Glück D 2014 16:9 Merken Aus manch einer juristisch gesehen brenzligen Situation kommt man mit Glück heil raus. Oder hätte man am Ende sogar doch Recht gehabt? Ingo Lenßen befasst sich mit genau solchen Fällen. Beispielsweise klärt er, was bei einer Scheidung zu beachten ist und wie es gelingt, sich aus alltäglichen rechtlichen Stolperfallen zu retten. Außerdem präsentiert der Rechtsanwalt wieder allerhand schräge Gesetze und Verordnungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingo Lenßen Originaltitel: Lenßen klärt auf

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 300 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 85 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 70 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 65 Min.