SAT.1 Gold 19:45 bis 20:15 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Rivalen der Rennbahn D 2007 2016-09-29 16:9 Auf einem Pferdehof wird ein wertvoller Deckhengst gestohlen. Die Gutsbesitzer sind verzweifelt, das Tier ist ihre einzige Existenzgrundlage. Doch es kommt noch Schlimmer: In einer Pferdebox wird kurz darauf eine verscharrte Leiche gefunden! Steht der Mord in Zusammenhang mit dem verschwundenen Zuchthengst? Die Kommissare tappen im Dunkeln - bis sie im Nachlass des Toten eindeutige Fotos finden... Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz