RTL NITRO 23:40 bis 00:25 Krimiserie Burn Notice Sackgasse (1) USA 2007 HDTV Live TV Merken Michael glaubt, in Phillip Cowan endlich den Mann gefunden zu haben, der für Michaels "Burn Notice" verantwortlich ist. Dementsprechend viel erwartet er auch von einem Treffen mit Cowan. Als es soweit ist und Michael auf einem Parkplatz Cowan gegenübersteht, offenbart dieser, dass hinter der "Burn Notice" viel mehr steckt, als Michael je vermutet hätte. Doch als Cowan genauere Informationen preisgeben will, wird er plötzlich aus dem Hinterhalt mit dem gezielten Schuss eines Scharfschützen getötet... Unterdessen übernimmt Sam mit Fionas Hilfe einen Fall, der auch ihn in große Gefahr bringt. Seine Klientin Gillian Walsh arbeitet seit über zehn Jahren für eine Firma, die Satelliten- und Waffensysteme produziert. Ihre Kollegin Melissa Fontenau hatte sich auf eine verhängnisvolle Affäre mit einem Mann eingelassen, der nun Gillian und Melissa erpresst. Die beiden Frauen schmuggeln seit einiger Zeit immer wieder Pakete unbekannten Inhalts aus der Firma. Bereits Sams erste Ermittlungen ergeben jedoch, dass Melissa gar nicht das Opfer ist, das sie vorgibt zu sein. Sam und Fiona versuchen schließlich, an die Drahtzieher der ganzen Aktion heranzukommen - ein ausgesprochen gefährliches Unternehmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeffrey Donovan (Michael Westen) Gabrielle Anwar (Fiona Glenanne) Bruce Campbell (Sam Axe) Sharon Gless (Madeline Westen) Richard Schiff (Phillip Cowan) Seth Peterson (Nate Westen) Maya Stange (Gillian Walsh) Originaltitel: Burn Notice Regie: Jeremiah S. Chechik Drehbuch: Craig S. O'Neill, Jason Tracey Kamera: Roy H. Wagner Musik: John Dickson Altersempfehlung: ab 12