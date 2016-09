RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Identität USA 2005 2016-09-28 01:10 HDTV Merken Luis Vega wird von einem Hausdach gestoßen und stirbt. Bei der Obduktion der Leiche entdecken die Gerichtsmediziner Bissspuren in seinem Intimbereich. Alles deutet darauf hin, dass Vega kurz vor seinem Tod eine Frau vergewaltigen wollte und diese ihm die Verletzung in Notwehr zugefügt hat. Doch die DNA des Speichels stammt von einem Mann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Detective John Munch) Diane Neal (A.D.A. Casey Novak) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Rick Wallace Drehbuch: Dick Wolf, Lisa Marie Petersen, Dawn DeNoon Musik: Mike Post

