RTL NITRO 19:50 bis 20:15 Comedyserie King of Queens Unwichtiges in Klammern gesetzt USA 1999 2016-09-29 14:00 HDTV Carrie möchte sich zu Hause ein kleines Büro einrichten. Dafür muss sie bei der Bank einen Kredit über 4.000 Dollar aufnehmen. Doug ist davon überzeugt, dass sie viel zu viel Geld dafür ausgibt. Überhaupt glaubt er, dass er sehr viel mehr arbeitet als seine Frau. Aber die Wirklichkeit sieht natürlich ganz anders aus. Mit einem Kollegen amüsiert sich Doug während der Arbeitszeit: Die beiden schießen Blechdosen mit einem Tacker ab. Durch einen blöden Zufall schießt sich Doug eine Klammer in die Hoden. Wie ein echter Mann versucht er die Situation unter Kontrolle zu halten. Von schlimmen Schmerzen geplagt, nimmt er mit Carrie an dem Kreditgespräch bei der Bank teil. Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross