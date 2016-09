RTL NITRO 15:15 bis 16:05 Krimiserie Matlock Der mysteriöse Überfall USA 1995 2016-09-29 09:45 Live TV Merken Matlock wird auf offener Straße überfallen. Ohne Geld und Papiere in einer heruntergekommenen Gegend der Stadt, sucht der Anwalt anfangs verzweifelt nach Hilfe. Schließlich trifft er auf den jungen Mann Stan Johnson, der Matlock hilft. Schon bald bekommt der Anwalt prompt die Möglichkeit, sich zu revanchieren. Stan und seine Nachbarn kämpfen derzeit gegen die misslichen Zustände in ihrem Haus. Seit Jahren wurden hier keine Renovierungsarbeiten mehr geleistet und Stan stößt bei jeglichen Behörden auf taube Ohren. Als Matlock dem Eigentümer einen Besuch abstattet, weigert dieser sich tatsächlich, jegliche Investitionen zu tätigen, doch das kann und will Matlock nicht akzeptieren. Schlimmer noch: Als der Hauseigentümer eines Nachts niedergestochen wird, fällt der Verdacht auf Stan... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Ben Matlock) Daniel Roebuck (Cliff) Carol Huston (Jerri) Warren Frost (Billy) Christopher Birt (Stan) H. Richard Greene (Mitchell) James McEachin (Hollis) Originaltitel: Matlock Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Anne Collins, Dean Hargrove, Gerald Sanoff, Joel Steiger Kamera: Jiggs Garcia Musik: Joel Rosenbaum