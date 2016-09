Tele 5 02:50 bis 04:20 Abenteuerfilm Der Graf von Monte Christo I, F, D 1998 Nach dem Roman von Alexandre Dumas Stereo 20 40 60 80 100 Merken Fast zwanzig Jahre hat Edmond Dantès schon unschuldig im Kerker von Chateau d'If zugebracht. Nachdem ihm ein Mitgefangener von einem riesigen Schatz erzählt hat, gelingt ihm die Flucht. In der Rolle des Grafen von Monte Christo kehrt er nach 1830 Paris zurück. Als er feststellt, dass seine damalige große Liebe einen anderen geheiratet hat, kennt er nur noch ein Ziel: Rache zu nehmen an denen, die sein Leben zerstört haben. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gérard Depardieu (Edmond Dantès) Ornella Muti (Mercédès Herrera) Jean Rochefort (Fernand Mondego) Pierre Arditi (Gérard de Villefort) Sergio Rubini (Bertuccio) Christopher Thompson (Maximilien Morrel) Julie Depardieu (Valentine de Villefort) Originaltitel: Le comte de Monte Christo (4) Regie: Josée Dayan Drehbuch: Didier Decoin Kamera: Willy Stassen Musik: Bruno Coulais Altersempfehlung: ab 12