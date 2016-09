Tele 5 01:35 bis 02:50 Horrorfilm Sweet Home E, PL 2015 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachwuchsmaklerin Alicia besucht einen alten Miethausblock in der Innenstadt, um dessen letzten Mieter, den alten Ramon, zum Auszug zu überreden. Ihr Versuch bleibt vergeblich, dafür gefällt ihr die Location so gut, dass sie in der Nacht wiederkommt, um dort mit ihrem Freund Simon ein Dinner zu zweit zu veranstalten. Dabei stolpern Alicia und Simon zunächst über den ermordeten Ramon, um sodann zur Kenntnis nehmen zu müssen, dass die Mörder sich noch im Haus befinden und es nunmehr auf sie abgesehen haben. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ingrid García Jonsson (Alicia) Bruno Sevilla (Simon) José María Blanco (Herr Ramón) Mariona Perrier (Frau Carmen) Oriol Tarrida Homedes (Liquidator) Eduardo Lloveras (vermummte Mann 1) Miguel Ángel Alarcón (vermummte Mann 2) Originaltitel: Sweet Home Regie: Rafa Martínez Drehbuch: Angel Agudo, Rafa Martínez, Teresa de Rosendo Kamera: Antonio J. García Musik: Ginés Carrión Altersempfehlung: ab 18