Tele 5 20:15 bis 22:20 Thriller 11.6 - The French Job F 2013 2016-10-02 18:20 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Toni Musulin, gelernter Elektriker und Spross jugoslawischer Einwanderer, arbeitet seit zehn Jahren als Fahrer und Sicherheitsmann für eine Geldtransportfirma in Lyon. Zuletzt gab es dabei immer mal wieder Streit mit Kollegen und dem neuen Chef, und auch daheim steckt in der freudlosen Ehe bereits seit längerem der Wurm. So langsam wird es nach Tonis Ansicht Zeit für einen komplexen Befreiungsschlag. Und wie die Kollegen einmal draußen beschäftigt sind, gibt Toni im Panzerwagen Vollgas. Mit 11,6 Mio. Euro im Laderaum. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: François Cluzet (Toni Musulin) Bouli Lanners (Arnaud) Corinne Masiero (Marion) Juana Acosta (Natalia) Eric Bernard (Nabil) Karim Leklou (Bruno Morales) Jean-Michel Correia (Arbouche) Originaltitel: 11.6 Regie: Philippe Godeau Drehbuch: Agnès De Sacy, Philippe Godeau Kamera: Michel Amathieu Altersempfehlung: ab 12

