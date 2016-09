SWR 01:50 bis 02:30 Dokumentation Retter der Wildblumen - Ernst Rieger und seine blühenden Landschaften D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Vor 30 Jahren begann Landwirt Ernst Rieger Gänseblümchen in Reihen auf dem Acker auszupflanzen. Die Samen des Liebesorakels brachten ihm Glück und gutes Geld. Heute vermehrt er auf seinem Hof in Blaufelden mehr als 200 Arten von Wildblumen und Wildgräsern. Seine Samenmischungen werden deutschlandweit ausgesät. Denn inzwischen weiß man: Naturwiesen sind nicht nur schön, sondern auch wichtig für Wildbiene, Hummel und Co. Ernst Rieger ist ein Visionär, der einen Trend vorhersah. * Vor Jahren belächelte man Ernst Rieger als Gänseblümchenbauer, heute führt er internationale Delegationen über seinen Hof. Der Familienbetrieb im hohenlohischen Blaufelden schafft blühende Landschaften in ganz Deutschland. Angefangen hat er mit zwölf Ar und einer Praktikantin. Heute produziert die Firma auf 1.500 Hektar Ackerschlägen 400 verschiedene Arten von Wildblumen. Der 56-jährige Landwirt hat sich über Jahre ein Know-How angeeignet, das sowohl in Paris als auch in Brüssel gefragt ist. Zusammen mit Biologen entwickelt er maßgeschneiderte Blühmischungen für Autobahnen, Obstwiesen oder Feuchtgebiete. Vor zehn Jahren wollte ihn die Industrie der Zuchtsamenhersteller vom Markt verdrängen und prozessierte gegen den vermeintlichen Wildwuchs. Doch Ernst Rieger hatte eine Vision und seine Hohenloher Mentalität. Zäh kämpfte der Zwerg gegen die Konzernriesen und bekam Recht. Das Saatgut ist teuer, die Produktion aufwendig. Der Ursprungssamen wird in der Natur gesammelt und im Gewächshaus vermehrt. Vom Aussäen auf den Äckern bis zur Ernte ist viel Handarbeit nötig. Für 20 Kilo Samen Glockenblumen oder Fingerhut arbeiten sie manchmal Jahre. Der Film erzählt von Ernst Rieger und seiner Familie, die seine Passion teilt, blühende Naturwiesen zu schaffen. Er zeigt die Mühsal, aber auch Stolz und die Faszination, die von Wildblumen ausgehen kann. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Retter der Wildblumen - Ernst Rieger und seine blühenden Landschaften