SWR 22:00 bis 23:25 Krimi Tatort Bienzle und der Tod im Weinberg D 2006 Dolby Untertitel 16:9 Merken Karl und Mike Dippon sind Brüder, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Während Karl das elterliche Weingut an den Stuttgarter Hängen mit Inbrunst weiterpflegt, hat Mike sich entschieden, in die im Tal liegende Welt der Hightechindustrie einzusteigen, eine Welt, in der er sich schnell ziemlich viele Feinde gemacht hat. Als er ausgerechnet beim Leichenschmaus seiner Mutter durch einen ungeklärten Sturz ums Leben kommt, findet Kommissar Bienzle schnell Menschen, die Mike gehasst haben oder von seinem Tod profitieren: Ralf Schaufler z. B., Chef eines kleinen aber feinen Zulieferbetriebs, wurde von Mike, der für die Auftragserteilung des großen Maschinenbaukonzerns WÜWAG verantwortlich ist, gnadenlos gedrückt, sodass seine Existenz gefährdet ist. Auch Mikes erbitterter Konkurrent innerhalb des Betriebs, Stefan Butz, ist verdächtig, war er doch am Tatort, was er zunächst verschwiegen hat. Oder ist es doch eine Familiengeschichte? Die Witwe von Mike, Nadja Jehle-Dippon, ist zumindest sehr am Testament ihrer verstorbenen Schwiegermutter interessiert. Bei Bienzle privat wirbelt ein Baby, das Hannelore leichtsinnigerweise für ein paar Tage in Pflege genommen hat, den Haushalt ebenso wie den Hausfrieden gründlich durcheinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dietz-Werner Steck (Kommissar Bienzle) Rita Russek (Hannelore Schmiedinger) Rüdiger Wandel (Günter Gächter) Heinrich Schmieder (Ralf Schaufler) Ulrike Grote (Veronika Schaufler) Christian Koerner (Karl Dippon) Corinna Beilharz (Ursula Dippon) Originaltitel: Tatort Regie: Jochen Nitsch Drehbuch: Dieter de Lazzer, Felix Huby Kamera: Thomas Makosch Musik: Martin Grassl

