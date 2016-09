SWR 15:15 bis 16:00 Dokumentation Litauen - Grünes Land am Ostseestrand D 2008 Untertitel Merken Ein Land zwischen Sanddünen und urwüchsigen Wäldern, durchzogen von tiefen Flusstälern und ausgedehnten Seenlandschaften: Das ist Litauen - das grüne Herz Europas. Denn hier liegt tatsächlich der geografische Mittelpunkt Europas. Ein einzigartiger Lebensraum für Biber und Störche, Wisente und Elche. Litauen, das ist auch die Heimat von Kazimieras Mizgiris. Der leidenschaftliche Naturfotograf und Bernsteinsammler erfüllt sich einen lang gehegten Traum: ein ganzes Jahr lang durchstreift er die historischen Regionen Litauens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Litauen - Grünes Land am Ostseestrand