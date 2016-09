VOX 20:15 bis 21:35 Serien Outlander Der Preis der Freiheit USA 2016 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Claire muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sie hat ihr Baby verloren. Zudem erfährt sie, dass Jamie aufgrund des Duells in Gefangenschaft geraten ist. Doch da Randall nicht getötet wurde, könnte Jamies Bestrafung milde ausfallen. Claires Zorn auf Jamie scheint grenzenlos zu sein, bis sie erfährt, warum sich ihr Mann auf das Duell eingelassen hat: Randall hatte sich an Fergus vergangen, einen Straßenjungen, den Jamie und Claire in ihr Haus aufgenommen haben. Um Jamie zu helfen, begibt sich Claire zum König, um bei ihm um Gnade für ihren Mann zu bitten. Dieser fordert eine Darbietung ihrer magischen Künste. Der König lässt die Gefangenen Master Remand und St. Germain vorführen, um Claire in deren Seelen blicken zu lassen. Mit einer trickreichen Vorstellung gelingt es Claire, Master Remand das Leben zu retten, St. Germain hingegen überlebt das Schauspiel nicht. Dies war jedoch nicht die einzige Forderung, die der König an Claire stellte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitriona Balfe (Claire Beauchamp Randall) Sam Heughan (James MacKenzie Fraser) Frances de la Tour (Hildegard Randall) Robert Cavanah (Jared Fraser) Claire Sermonne (Louise de Rohan) Stanley Weber (Comte St. Germain) Originaltitel: Outlander Regie: Metin Hüseyin Drehbuch: Toni Graphia Kamera: Stephen McNutt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16

