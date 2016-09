RTL Plus 20:15 bis 21:00 Show Einsatz in 4 Wänden - Spezial D 2006 Stereo Merken Bad, Küche, Kinder- und Wohnzimmer - Bei "Einsatz in 4 Wänden - Spezial" wird komplett renoviert. Während sich "Einsatz in 4 Wänden" auf das Verschönern von Wänden und Dekorieren einzelner Räume konzentriert, stellt Wohn-Expertin Tine Wittler im SPEZIAL ganze Häuser auf den Kopf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Tine Wittler (Wohn-Expertin) Originaltitel: Einsatz in vier Wänden - Spezial

