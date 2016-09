ProSieben 01:40 bis 02:20 Krimiserie Quantico Die Akte Omaha USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alex hat die Bombe im Gepäck und kämpft sich mit dem Auto durch den Stadtverkehr von New York. Drew gibt ihr Anweisungen. Miranda, Shelby, Raina und Caleb tun alles, um Alex und Drew zu finden. Rückblick: In der letzten Trainingswoche haben die Rekruten Zugriff auf das Datenarchiv und beschäftigen sich mit großen Terroranschlägen. Alex sucht nach Informationen über ihren Vater In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Priyanka Chopra (Alex Parrish) Josh Hopkins (Liam O'Connor) Jake McLaughlin (Ryan Booth) Aunjanue Ellis (Miranda Shaw) Yasmine Al Massri (Nimah Amin / Raina Amin) Johanna Braddy (Shelby Wyatt) Tate Ellington (Simon Asher) Originaltitel: Quantico Regie: Holly Dale Drehbuch: Cameron Litvack Musik: Joel J. Richard Altersempfehlung: ab 12