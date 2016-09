ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Hidden Place: Tesla-Türme Moskau D 2016 16:9 HDTV Merken Eine ganze Stadt mit Strom versorgen und das ohne ein einziges Kabel. Wie soll das gehen? In einem abgeschirmten Waldgebiet bei Moskau steht eine Konstruktion, die genau das möglich machen soll. Die Tesla-Türme sind in der Lage, durch künstliche Blitze so viel Energie wie alle anderen Energiequellen Russlands zusammen zu generieren. Alle zwei Jahre aktivieren die Forscher die Türme, um Blitz-Experimente durchzuführen. Ein "Galileo"-Team ist dieses Jahr dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Funda Vanroy Originaltitel: Galileo