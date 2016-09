ProSieben 15:35 bis 16:05 Comedyserie The Big Bang Theory Schrödingers Katze USA 2008 2016-09-29 08:45 16:9 HDTV Merken Pennys Freund hat intime Einzelheiten aus ihrem Liebesleben gebloggt. Nun will sie nichts mehr von ihm wissen. Sie denkt darüber nach, wer denn der richtige Mann für sie wäre - und kommt dabei auf Leonard. Sollen sie es noch einmal versuchen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) James Hong (Chen) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Bill Prady Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6