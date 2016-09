ProSieben 09:50 bis 10:10 Comedyserie The Big Bang Theory Die Erdnuss-Reaktion USA 2008 16:9 HDTV Merken Leonard macht es Penny nicht leicht, eine Überraschungsparty zu seinem Geburtstag zu organisieren, denn er geht einfach nicht aus der Wohnung. Nun täuscht Howard einen schweren Allergieanfall vor. Er muss also ins Krankenhaus gebracht werden. Als sie schließlich wieder nach Hause kommen, scheint alles schon wieder vorbei zu sein In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Vernee Watson-Johnson (Althea) Judith Moreland (Jan) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6