Sat.1 23:15 bis 00:15 Reportage SAT.1 Reportage Zwischen Kiez und Krawall - Berlins größte Partymeile D 2016 16:9 HDTV Merken Die Warschauer Brücke in Berlin hat sich zu der Partymeile der Hauptstadt entwickelt. Feiern, Tanzen, Spaß haben - doch Gewalt und Kriminalität nehmen rund ums RAW-Gelände immer mehr zu. Mindestens 20 Polizisten sind jede Nacht vor Ort auf der Jagd nach Dieben, Schlägern und Drogendealern. Die "SAT.1-Reportage" taucht ein - in einen Kiez im Dauerausnahmezustand! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SAT.1 Reportage

