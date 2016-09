TLC 04:05 bis 04:25 Krimiserie Redrum - Am Anfang war der Mord Mein böser Onkel Charlie USA 2014 Merken Als ein Hurrikan die Küste von Florida bedroht, verlassen Charlie Brandt und seine Frau Teri ihr Haus und nehmen Zuflucht bei ihrer Nichte Michelle, die nahe Orlando lebt. Da Michelles Mutter ihre Tochter seit Tagen nicht erreichen kann, fahren Polizeibeamte zu ihrem Haus - und finden sich mitten in einem Alptraum wieder. Zuerst entdecken sie den toten Charlie Brandt, dann seine Ehefrau, die erstochen im Wohnzimmer liegt, und schließlich auch Michelles Leiche im Schlafzimmer: Alles deutet darauf hin, dass Charles seine Frau und seine Nichte bestialisch ermordet hat. Aber was war sein Motiv? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Redrum