Die Forensiker - Profis am Tatort Mord in Alaska USA 2008

In einem Vorort von Anchorage, Alaska, machen Bauarbeiter eine grausige Entdeckung. Hinter einem Restaurant, an dem sie Renovierungsarbeiten vornehmen, liegt eine nackte Frauenleiche, die schrecklich zugerichtet ist: Die Tote ist mit Blutergüssen übersät, ihr Gesicht wurde zertrümmert, das Haar teilweise verbrannt. Erste Untersuchungen ergeben, dass die Frau nicht nur ermordet, sondern auch vergewaltigt und gefoltert wurde. Und Forensiker Bill Gifford findet Hinweise darauf, dass sich der Täter wahrscheinlich viel Zeit gelassen hat. Wird ihn eine Zigarettenkippe, die in der Nähe der Leiche liegt, zu dem brutalen Killer führen?

Schauspieler: John Clerkin (Richard Dooley) Ricky Saenz (Killer) Originaltitel: Extreme Forensics Drehbuch: Shirley Tatum