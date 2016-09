TLC 23:50 bis 00:45 Dokumentation Dein schlimmster Albtraum Die mit Gott gehen D 2016 Merken Nach außen hin wirken die Lists wie eine Bilderbuchfamilie. Vater John, Mutter Helen und die drei Kinder Patricia, Frederick, und John Junior führen ein harmonisches Leben in einem schönen Haus im idyllischen Westfield, New Jersey - doch hinter der heiteren Fassade verbirgt sich das Grauen: Helen ist alkohol- und tablettenabhängig, Tochter Patricia will Schauspielerin werden und auch die beiden Jungs sind nicht nach den Vorstellungen des streng religiösen Hausherren geraten. Als John seinen guten Posten bei einer Bank verliert und seine Gattin an Syphilis erkrankt, brennen bei ihm die Sicherungen durch. Und so geschieht an einem Novembertag das Unfassbare. In Google-Kalender eintragen Moderation: Axel Milberg Originaltitel: Your Worst Nightmare