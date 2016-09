TLC 20:15 bis 20:40 Dokusoap Long Island Medium Brautkleid bleibt Brautkleid USA 2015 Merken Für viele ist die Hochzeit der schönste Tag im Leben, doch wenn man einen lieben Menschen verloren hat, spürt man den Verlust umso deutlicher. Deshalb fährt Theresa heute in die Bronx, um Courtney mit einer Sitzung zu überraschen. Ihr Verlobter wünscht sich etwas Seelenfrieden für Courtney. Damit sie die Hochzeit genießen kann, soll der Kontakt zu ihrem verstorbenen Vater hergestellt werden. Zurück in Long Island schickt sie Larry auf den Dachboden, um ihr eigenes Brautkleid hervorzukramen - und ist entsetzt, weil die Robe zerknüllt in einem Müllsack steckt. Doch als Theresa das Kleid anprobiert, ist sie wieder versöhnt: Es passt nach 25 Jahren wie angegossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 301 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 86 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 71 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 66 Min.