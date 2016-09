TLC 19:15 bis 20:15 Dokusoap My Big Fat Gypsy Wedding Die durchkreuzten Pläne USA 2011 Merken Die Rolle der Frau ist bei den American Gypsies klar definiert: stets in glamouröser Bekleidung organisiert sie den Haushalt, putzt, kocht und sorgt sich um den Nachwuchs. Diesen Erwartungen will sich die 22-jährige, bereits geschiedene Mellie nicht beugen. Ihre bewegte Vergangenheit hat sie zu einer wilden, forschen und häufig unverschämten Frau gemacht. Diese Episode zeigt ihren turbulenten Alltag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat American Gypsy Wedding