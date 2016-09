TLC 17:50 bis 18:20 Dokusoap Alle meine Frauen Der 20. Hochzeitstag USA 2010 Merken Um Kodys neue Verlobte Robyn in die Patchwork-Familie aufzunehmen, haben seine drei Frauen Meri, Janelle und Christine einen Freundschaftsring für ihre vierte Schwester gekauft. Und es steht ein weiteres wichtiges Ereignis ins Haus: der 20. Hochzeitstag mit seiner ersten Frau Meri. Zu diesem Jubiläum organisiert Kody ein Candle-Light-Dinner im schönsten Restaurant der Stadt und eine Reise nach Mexiko. Denn Zeit zu zweit ist bitter nötig, da Meri große Probleme hat, eine weitere Frau an der Seite ihres Mannes zu akzeptieren. Doch die anfangs romantische Stimmung schlägt schnell um. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meri Brown (Herself) Originaltitel: Sister Wives Regie: Tim Gibbons