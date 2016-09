TLC 13:45 bis 14:40 Dokusoap Fashionistas - Shoppen mit Stil Vorstellungsgespräch beim Modemagazin GB 2012 Merken In welchem erlesenen Outfit kann man bei einem Vorstellungsgespräch mit der "Vogue" glänzen? Und mit welchen sexy Klamotten wird man der Mittelpunkt einer heißen Miami-Beach-Party sein? Die Kandidatinnen, die in dieser Episode von "Fashionistas" um den Sieg kämpfen, sind die 26-jährige Alice, die 41-jährige Melissa, die 22-jährige Ashton und die 48-jährige Lindsay. Nach der ersten Challenge gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Alice und Lindsay, doch die anderen Frauen legen nach. Am Ende wird es eine harte Entscheidung für die Expertenjury und Gastjuror Jess Maurice. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Shopper

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:15

Seit 368 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 13:00 bis 14:30

Seit 62 Min. Alpabfahrt Urnäsch

Dokumentation

3sat 13:15 bis 16:30

Seit 47 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 22 Min.