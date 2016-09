TLC 05:10 bis 05:55 Dokusoap Spurensuche - Jedes Detail zählt Eine kurze Karriere USA 2014 Merken Chiquita Tate ist eine ehrgeizige Anwältin aus Baton Rouge, Louisiana. Als sie in ihrer Kanzlei ermordet wird, sind alle entsetzt, denn der Mord war sehr brutal. Sie ist mit Stichwunden übersät, ein Fingernagel fehlt und ihre Kehle wurde durchgeschnitten. In der Hand hält die Tote ein Büschel Haare. Es scheint, als hätte sich die Anwältin nach Leibeskräften gegen einen hasserfüllten Täter gewehrt. Wichtigster Zeuge, aber auch erster Verdächtiger ist ihr Ehemann Greg, der Chiquita als Letzter lebend gesehen hat. Doch Greg berichtet von einer mysteriösen Klientin, die seiner Frau spätabends noch Geld vorbeigebracht hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Devil in the Details