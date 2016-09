RTL Passion 13:55 bis 14:20 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-09-28 05:10 Merken Tanja glaubt zunächst, dass Charlie das Geld aus der Buddha-Statue genommen hat. Doch als Tanja von einer zweiten Einbruchstelle im Bistro erfährt, wird ihr klar, dass jemand anderes vor ihr das Geld aus der Statue entwendet hat. Als sie später eine Verletzung an Bernds Hand entdeckt, wird ihr klar, dass er das Küchenfenster im Bistro eingeschlagen und den Einbruch verübt hat. Tanja versucht, Bernd unter Druck zu setzen. Doch der dreht den Spieß um und erinnert Tanja daran, dass sie selbst in große Bedrängnis gerät, wenn sie den Diebstahl an Ansgar und Rush melden müsste. Triumphierend erpresst Bernd Tanja, ihm die "Entführer-Kassette" zu bringen, wenn sie das Geld zurück haben wolle. Cécile will sich nach ihrem Entschluss, mit Johannes ein Kind zu bekommen, den sehnsuchtsvollen Gedanken an Leonard entziehen und stürzt sich deshalb in ihrer Arbeit im Auktionshaus. Doch hier gerät sie Carla aneinander, die in ihrer Trauer überfordert auf Cécile reagiert. Als Leonard schlichten will, sieht Cécile das als Einmischung in ihr Leben und stößt ihn vor dem Kopf, er habe keinen Platz in ihrem Leben. In ihrer Sorge um Brandner Bau entschließt sich Elisabeth nach anfänglichen Skrupeln, Sylvia zu unterstützen und mit ihr nach geschäftlichen Ungereimtheiten beim Bau des Kongresszentrums zu suchen. Sie engagieren einen Computerhacker, doch der unerlaubte Eindrang in Rushs Datennetz wird entdeckt. Obwohl Sylvia darauf drängt, weiter zu suchen, unterbricht Elisabeth die Internetverbindung, damit sie nicht enttarnt werden. Trotz fehlender Beweise sind Sylvia und Elisabeth sicher, bei Rush an der richtigen Stelle angesetzt zu haben, und können nur hoffen, dass man ihnen nicht auf die Spur kommen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:15

Seit 367 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 13:00 bis 14:30

Seit 61 Min. Alpabfahrt Urnäsch

Dokumentation

3sat 13:15 bis 16:30

Seit 46 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 21 Min.