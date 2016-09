RTL Passion 11:40 bis 12:10 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-09-28 03:00 Merken Trotz Axels Vorstoß versuchen Simone und Richard, die Hoffnung auf Jennys Überleben nicht aufzugeben. Simone wirkt dabei seltsam entrückt und in sich gekehrt. Während Richard dankbar Bens Beistand annimmt, wird Simone mit der spontanen Gedenkstätte konfrontiert, die Axel für Jenny eingerichtet hat. Franziska folgt dem Auftrag ihres Vaters, um Aufnahme bei Richard zu bitten, zunächst nur widerwillig. Die Nachricht von Jennys Absturz bringt das Vorhaben völlig zum Erliegen. Ihr Vater drängt Franziska, mit ihm gemeinsam auf Richard zuzugehen, doch statt Richard stehen sie Ben gegenüber, dem sie ihre Bitte vortragen. Ben ist von der Nachricht über Jennys Flugzeugabsturz und möglichem Tod schockiert. Trotz aller früheren Streitigkeiten sucht er Richard auf, der Bens Beistand dankbar annimmt. Doch Ben ahnt nicht, dass er Richard schon bald mehr familiäre Unterstützung geben muss, als ihm lieb ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Matthias Paul Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser