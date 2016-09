RTL Passion 09:40 bis 10:05 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-09-28 15:55 Merken Felix steht unter Druck, als David seine Drohung wahr macht und erpresserisch einen hohen Kredit von der L&S-Bank einfordert. Während David Ayla über die wahren Hintergründe der Kreditvergabe im Unklaren lässt, versucht Felix hinter Rosas Rücken, den Kredit bei seiner Bank durchzusetzen - und scheitert! Um das Gesicht zu wahren, nimmt Katrin Tills Kündigung in Kauf. Während Till sich enttäuscht zurückzieht, gibt Katrin vor, mit seiner Arbeit nicht zufrieden gewesen zu sein. Doch Maren durchschaut sie: Katrin kommt mit ihren unterdrückten Gefühlen für Till nicht klar und zerstört ihm dafür die Karriere. Katrins schlechtes Gewissen meldet sich. Emily hat Jasmin im Streit stehen lassen. Während Jasmin sich über Emilys Zickerei aufregt, ist Emily in Wahrheit mit ihrem Leben unglücklich. Als Jasmin merkt, was wirklich hinter Emilys schlechter Laune steckt, baut sie ihre Freundin auf. Versöhnt hoffen beide, dass Tussi Attack den Mode-Award gewinnt, als ausgerechnet ihr Männermodel Milo ihnen einen Strich durch die Rechnung macht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten