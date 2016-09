Das Verhältnis zwischen Kai und Sandra ist gespannt. Als Sandra ihren Anteil der Telefonrechnung nicht bezahlen kann, rastet Kai aus. Nur mit Mühe kann Marie die Wogen zwischen den Beiden glätten. Sandra verspricht, ihre Schulden zu bezahlen und leiht sich Geld von Senta. Doch anstatt es Kai zu geben, gibt sie das Geld für einen Frustkauf aus. Nach Flos Ausrutscher vor dem Staatsanwalt vermutet Gerner, dass der Staatsanwalt keine Bewährung mehr fordern wird. Obwohl Martin ihr keinen Vorwurf macht, ist Flo untröstlich und will am ersten Prozesstag nicht dabei sein. Die Anklageschrift fällt tatsächlich hart aus. Flo und Martin haben nun Angst, voneinander getrennt zu werden. Von der Liebe getrieben stellt Flo Martin vor eine schwere Entscheidung. Hilbert bekommt auch Leon in seine Gewalt und sperrt ihn zu Nico. Cora wundert sich, dass Leon sie im Stich lässt. Nico ist sauer, dass Leon sich so dumm angestellt hat. Eine Rangelei der beiden verursacht einen Schaden an den Geräten, und Hilbert ist außer sich. Er wird gewalttätig und setzt die Beiden unter Druck. In ihrer Not arrangieren sich die beiden Streithähne und beschließen, gemeinsam einen Ausweg zu finden. In Google-Kalender eintragen