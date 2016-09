Super RTL 22:05 bis 23:05 Arztserie Dr. House Das Privatleben der Anderen USA 2010 Stereo HDTV Merken House findet einen alten Film, der während seiner Studienzeit gedreht wurde und dessen Hauptdarsteller ihm bestens bekannt ist: Wilson. Der Streifen war eine Gefälligkeit für einen Kommilitonen, der sich jedoch einen Spaß daraus gemacht hat, indem er mit einem Wilson-Double Pornoszenen nach gedreht und diese in den Film geschnitten hat. Ein gefundenes Fressen für den gehässigen Doc, der prompt im Krankenhaus entsprechende Filmplakate verteilt. Wilson ist entsetzt und sinnt auf Rache. Chase gibt ihm den Tipp, dass House derzeit auffallendes Interesse an einem bestimmten Buch hat, es aber partout vor allen versteckt hält. Tatsächlich gelingt es Wilson herauszufinden, was das besondere an diesem Schmöker ist: Autor des Buches ist Houses leiblicher Vater. Während Wilson sich mit House und House sich mit Wilson beschäftigt, wird eine junge Frau ins Krankenhaus eingeliefert. Nach den ersten Untersuchungen rechnen die Ärzte mit dem schlimmsten und geben der Patientin nur noch wenige Tage zu leben. Doch die Frau hat ein Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Olivia Wilde (Dreizehn) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Originaltitel: House M.D. Regie: Sanford Bookstaver Drehbuch: Doris Egan Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12

