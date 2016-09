Super RTL 21:10 bis 22:05 Arztserie Dr. House Ein Arbeitstag wie kein anderer USA 2010 Stereo HDTV Merken Cuddy steht ein heißer Kampf bevor, denn sie verhandelt mit der Versicherung über eine Vertragsverlängerung und fordert dabei eine enorme Gehaltserhöhung. Doch dazu ist die Versicherung partout nicht bereit, so dass die resolute Verwaltungschefin damit droht, den Vertrag nicht zu verlängern - wohlwissend, dass das Princeton Plainsboro seine Patienten dann nur noch dreißig Tage versorgen könnte und anschließend Konkurs anmelden müsste. Trotzdem geht Cuddy das Risiko ein. Zu all dem Stress erfährt sie, dass eine Mitarbeiterin des Hauses Medikamente gestohlen hat. Ein Grund für Cuddy, die junge Frau zu entlassen. Doch Gail versucht ihrerseits, Cuddy mit einer alten Geschichte zu erpressen. Zwar gelingt es Cuddy, der Erpresserin eine Falle zu stellen, doch der ständige Ärger ist zuviel für die Krankenhauschefin: Cuddy beschließt zu kündigen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Jennifer Morrison (Dr. Allison Cameron) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Originaltitel: House M.D. Regie: Andrew Bernstein Drehbuch: David Shore, Thomas L. Moran Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12