Super RTL 20:15 bis 21:10 Arztserie Dr. House Possenspiel mit Opossum USA 2010 Stereo HDTV Merken House und Wilson haben ihre neue Wohnung bezogen. Wilson, als Käufer, erhebt den Anspruch auf Schlafzimmer samt Bad und Wanne. House lässt sich von solch einer Ansage natürlich nicht beeindrucken und steigt einfach trotzdem in die Badewanne, was einen heftigen Streit mit seinem Freund und Kollegen nach sich zieht. Wilson verbietet ihm kurzerhand, in seiner Wanne zu baden. Am nächsten Tag findet er zwar nicht House in seiner Wanne vor, dafür aber ein Opossum, was ihn so wütend macht, dass er House in der Klinik zur Rede stellt. Doch dieser streitet vehement ab, für diesen Streich verantwortlich zu sein, was Wilson ihm natürlich nicht glaubt. Wider Erwarten liefert House aber eine schlüssige Erklärung, die nahe legt, dass House tatsächlich nicht das fremde Tier in der Wanne untergebracht haben kann. Als weitere Ungereimtheiten in der Wohnung geschehen, glaubt House, dass ein Mitarbeiter seines Teams der Übeltäter ist. Unterdessen überrascht House mit einer Personalie, in dem er Foremans älteren Bruder Marcus einstellt, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Heckt House einen weiteren Plan aus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Olivia Wilde (Dreizehn) Peter Jacobson (Dr. Chris Taub) Originaltitel: House M.D. Regie: David Straiton Drehbuch: Russel Friend, Garrett Lerner Kamera: Gale Tattersall Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich, Jeremy Sweet Altersempfehlung: ab 16

