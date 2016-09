Super RTL 17:45 bis 18:15 Trickserie Angelo! Nachsitzen / Katzenklo / Yak Wrestling CDN, F, GB 2010 2016-10-05 11:25 Stereo HDTV Wieder da Live TV Merken 1. Geschichte: Angelo lässt sich von zwei Jungs zu einem Basketballspiel herausfordern. Leider gibt es ein Problem: Angelos Kumpel Sherwood muss nachsitzen. Mr. Foot hat da strenge Regeln in der Schule. Was tun? Sherwood muss raus aus dem Klassenzimmer, denn ohne ihn kann Angelo nicht siegen. Angelos Plan ist gewagt. Lola muss den Lehrer ablenken, damit die Jungs abhauen können. Der Plan geht auf. Das Spiel läuft gut und Angelo gewinnt. Doch jetzt muss auch er nachsitzen! 2. Geschichte: Es gibt einen neuen Reinigungsplan für das heimische Katzenklo. Jeder ist mal eine Woche dran mit dem Saubermachen. Angelo beginnt, was ihm mächtig stinkt! Eine Lösung muss her. Angelo will Kater Joe Momma beibringen, aufs Menschenklo zu gehen, der Vierbeiner denkt jedoch nicht dran und so muss ein neuer Plan geschmiedet werden. Angelo behilft sich mit Peters Fahrrad: Eine Tretvorrichtung soll die Reinigung erleichtern, doch stattdessen wird der Kloinhalt durch die ganze Küche geschleudert. Mama und Papa sind sauer. Und Angelo ist in noch größeren Nöten. 3. Geschichte: In der Nacht wird Yak Wrestling im Fernsehen gesendet. Angelo und Sherwood wollen das Ereignis unbedingt sehen. Doch so spät erlauben das Mami und Papi nicht. Zwar darf Sherwood bei Angelo übernachten, aber als Angelo die Uhren um sechs Stunden zurückstellt, riecht Mama Lunte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6